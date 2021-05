I bancari americani faranno una brutta fintech L’allarme degli analisti

Leggi su formiche

(Di lunedì 17 maggio 2021) Potrebbe essere una mattanza, forse per colpa della pandemia o più semplicemente per la progressiva digitalizzazione del sistemao americano. Fatto sta che qualcosa sta per cambiare tra le banche al di là dell’Atlantico. Succede che secondo non pochile banche statunitensi stanno per perdere 200mila posti di lavoro, il 10% dei dipendenti, nel prossimo decennio. “Questa sarà la più grande riduzione di organico delle banche statunitensi nella storia”, ha detto al Financial Times Mike Mayo, analista di Wells Fargo. E pensare che negli Usa il numero di posti di lavoro è rimasto pressoché invariato a 2 milioni di unità, nell’ultimo decennio. I lavori più a rischio sono quelli nelle filiali e nei call center e ciò è coerente con le statistiche del Dipartimento del lavoroStati Uniti che prevedono un calo del 15% dei ...