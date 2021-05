Ginevra Nuti: "Papà è stabile, in cura in una clinica. Ci parliamo con gli occhi" (Di lunedì 17 maggio 2021) “Ho firmato io per il vaccino di Papà”. Così Ginevra Nuti, 22enne figlia dell’attore e regista Francesco, parla negli studi di Domenica In. Da quando aveva appena 18 anni la ragazza è tutrice del padre, che nel 2006 rimase vittima di un incidente domestico. In quell’occasione l’artista perse parte delle capacità motorie. Ginevra, ospite di Mara Venier in occasione di uno speciale per il compleanno di Nuti (che compie 66 anni il 17 maggio), racconta: “Ho portato Papà con me a Roma per averlo vicino. Oggi è stabile. È in cura in una clinica dove si prendono cura di lui perché ha bisogno di assistenza continua”. “Mia madre (l’attrice Annamaria Malipiero, ndr) si è trasferita a Firenze da un anno e mezzo, ma mi aiuta ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 maggio 2021) “Ho firmato io per il vaccino di”. Così, 22enne figlia dell’attore e regista Francesco, parla negli studi di Domenica In. Da quando aveva appena 18 anni la ragazza è tutrice del padre, che nel 2006 rimase vittima di un incidente domestico. In quell’occasione l’artista perse parte delle capacità motorie., ospite di Mara Venier in occasione di uno speciale per il compleanno di(che compie 66 anni il 17 maggio), racconta: “Ho portatocon me a Roma per averlo vicino. Oggi è. È inin unadove si prendonodi lui perché ha bisogno di assistenza continua”. “Mia madre (l’attrice Annamaria Malipiero, ndr) si è trasferita a Firenze da un anno e mezzo, ma mi aiuta ...

Advertising

Corriere : Francesco Nuti compie 66 anni. La figlia Ginevra: «Papà è stabile, io e lui ci capiamo... - Corriere : Francesco Nuti compie 66 anni. La figlia Ginevra: «Papà è stabile, io e lui ci capiamo con gli occhi» - IsabellaCesarin : «Sarà per te. Sarà per Ginevra, per un amore mancato, per un altro passato o per noi che lo ascoltiamo sotto la vol… - oknosureddit : Ginevra Nuti, chi è la figlia e tutrice legale di Francesco Nuti - zazoomblog : Ginevra Nuti: vita privata biografia lavoro Instagram fidanzato e curiosità sulla figlia di Francesco Nuti -… -