Ex Ilva, auto danneggiate nel parcheggio: "Lavoratori esasperati. Intervengano Arcelor Mittal e gli enti competenti" (Di lunedì 17 maggio 2021) Questa mattina ancora brutte sorprese nel parcheggio antistante la portineria IMPRESE dello stabilimento siderurgico di Taranto. Si susseguono infatti, ormai da diverso tempo, atti di vandalismo con tentativo di furto ai danni delle auto dei dipendenti dell'appalto. Finestrini rotti e vetture incendiate: diversi i fatti registrati di recente. I Lavoratori, già vessati da una situazione lavorativa estremamente precaria (ritardi nel pagamento degli stipendi) sono letteralmente esasperati ed è per questo che chiedono alla committente un intervento al fine di garantire un maggiore controllo. I dipendenti si dicono finanche disposti a contribuire economicamente al fine di avere una vigilanza costante del parcheggio che, al momento, risulta non custodito e non recitato, ...

