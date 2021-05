Denise Pipitone «rapita da due gruppi di persone», l’ex pm parla di sinistre “sentinelle” a Mazara (Di lunedì 17 maggio 2021) Denise Pipitone oggi, l’ex pm che condusse le indagini ha rilasciato nuove dichiarazioni a mezzo stampa. “Secondo la mia ipotesi più persone hanno collaborato al sequestro e ci sono stati più passaggi di mano della bambina”. Queste le parole della dottoressa Maria Angioni intervistata a “Mattino Cinque“. l’ex pm si occupò delle prime indagini (e fino al 2005) sulla scomparsa della piccola Denise, avvenuta a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004. “Nei pressi del luogo in cui è scomparsa Denise”, ha aggiunto, “c’erano più persone appartenenti alla cerchia della famiglia allargata, e in molti hanno fatto qualcosa di sospetto. Questo ha ulteriormente complicato le indagini”. Per la dottoressa Angioni, quindi, nel sequestro sarebbero ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 17 maggio 2021)oggi,pm che condusse le indagini ha rilasciato nuove dichiarazioni a mezzo stampa. “Secondo la mia ipotesi piùhanno collaborato al sequestro e ci sono stati più passaggi di mano della bambina”. Queste le parole della dottoressa Maria Angioni intervistata a “Mattino Cinque“.pm si occupò delle prime indagini (e fino al 2005) sulla scomparsa della piccola, avvenuta adel Vallo il 1° settembre 2004. “Nei pressi del luogo in cui è scomparsa”, ha aggiunto, “c’erano piùappartenenti alla cerchia della famiglia allargata, e in molti hanno fatto qualcosa di sospetto. Questo ha ulteriormente complicato le indagini”. Per la dottoressa Angioni, quindi, nel sequestro sarebbero ...

