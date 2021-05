Denise Pipitone, a Pomeriggio Cinque la figlia e la nipote di Battista Della Chiave: “Mio padre non parla della bambina” (Di lunedì 17 maggio 2021) parlano per la prima volta la figlia e la nipote di Battista della Chiave, il sordomuto che aveva informazioni importanti su Denise Pipitone. Intervenute durante la diretta di oggi 17 maggio di Pomeriggio 5 la figlia e la nipote di Battista della Chiave, Giusy e Ninfa. Il sordomuto avrebbe indicato dettagli importantissimi sulla scomparsa di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 17 maggio 2021)no per la prima volta lae ladi, il sordomuto che aveva informazioni importanti su. Intervenute durante la diretta di oggi 17 maggio di5 lae ladi, Giusy e Ninfa. Il sordomuto avrebbe indicato dettagli importantissimi sulla scomparsa di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

MediasetTgcom24 : Denise Pipitone, ex pm Maria Angioni: “Più persone hanno collaborato al sequestro” #DenisePipitone… - fanpage : #DenisePipitone, parole forti da parte della pm Maria Angioini - GDS_it : #DenisePipitone, il sindaco di #Mazara: 'Lettera anonima è un segnale. Chi sa parli' - chellacantra : @vitaindiretta Anche oggi un'intera puntata dedicata alle non notizie su #DENISE Pipitone ....vergognatevi - Luisa48604972 : RT @BennyBe10: ??ANONIMO?? SONO GIÀ 17 ANNI NON HA QUESTA FAMIGLIA SOFFERTO ABBASTANZA? ??FATTI SENTIRE?? PUOI FARE IL BENE PUOI FARE IL GI… -