Cosa significa laico? (Di lunedì 17 maggio 2021) La parola laico si sente spesso pronunciare; ma Cosa significa? Ecco tutto quello che c'è da sapere in merito, anche facendo degli esempi d'uso. Quando si parla del contesto religioso può venire fuori il termine laico, pronunciato in un discorso o scritto in una frase. Molti però, che non ne conoscono il significato vero e proprio, si chiedono che Cosa voglia dire. In verità questa parola ha assunto con il tempo un significato diverso rispetto all'originale, che può essere di totale aconfessionalità da parte della persona laica (quindi inteso come aggettivo), ovvero che non è legato da alcun precetto e attività religiosa o ecclesiastica. In origine però, una persona laica era quella che non era stata ordinata sacerdote o non appartenente ad alcuna congrega ...

