Coprifuoco a mezzanotte. E nei bar caffè al bancone. Oggi cabina di regia decisiva

Advertising

ErmesMoras1 : RT @Sylvie26804002: Ma quale ipotesi mezzanotte, ABOLITE IL COPRIFUOCO e Basta, maledizione!! - Profilo3Marco : RT @repubblica: Coprifuoco, Lega e Fi in pressing: 'A casa a mezzanotte'. Centri commerciali aperti nel weekend - Adnkronos : #coprifuoco alle 23 o a mezzanotte, tutte le ipotesi sul tavolo della cabina di regia. - IsabellaDaragon : RT @Sylvie26804002: Ma quale ipotesi mezzanotte, ABOLITE IL COPRIFUOCO e Basta, maledizione!! - marchess88 : In Italia i nuovi casi di #COVID19 sono stati 5.753 nelle ultime 24 ore e i morti sono stati 93 e si discute di… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco mezzanotte

Ipotesi di un nuovo decreto in vigore da venerdì. Anche i 5 Stelle in pressing di ALESSANDRO FARRUGGIA Articolo: anche Speranza apre" Articolo Garattini: "Giusto vaccinare anche i sedicenni"In attesa del doppio appuntamento di oggi la cabina di regia politica nella quale il governo farà il tagliando alle restrizioni in vigore con il possibile posticipo dele la ...Oggi, mentre l’Italia diventa tutta gialla ad eccezione della Valle d’Aosta, si riunisce la cabina di regia che dovrà decidere in merito ...Tre locali multati ma non chiusi. Il primo è il ristorante La Loggia in viale Cecchi trovato l’altra sera con dei clienti all’interno (il motivo è che era freddo). Il secondo è un bar in viale Trieste ...