Centinaio | Revisione coprifuoco per sostegno a agriturismo

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 maggio 2021) – “Tutte le attività che sono state colpite dalle restrizioni necessarie per contrastare il Covid-19 dovrebbero poter contare su uneconomico. Anche l’. Per questo settore, come evidenziato dal rapporto 2020 dell’Ismea, la crisi ha riguardato ben l’86% delle strutture, che ha dichiarato di aver subito una riduzione dei ricavi complessivi, con perdite di oltre il 50% per un terzo delle aziende”. Lo evidenzia il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco. “Senza un aiuto o senza la possibilità di tornare a lavorare a pieno regime si rischia di compromettere quello che prima della pandemia era uno dei comparti più vivaci e dinamici dell’agricoltura italiana e – trasversalmente del turismo – sia in termini di domanda/offerta che di fatturato. Oltre 24.500 aziende sull’intero ...