Caos procure | intercettazioni di Palamara | ispezione a server napoletano

Advertising

antimafia2000 : Caos Procure: davanti al Gip l'udienza preliminare Palamara-Fava-Fuzio - ErmesAntonucci : RT @ilfoglio_it: Il Consiglio di stato dichiara illegittima la nomina a Roma di Prestipino. Csm ancora nel caos. Degenerazioni correntizie… - RobertoSignore7 : RT @ilfoglio_it: Il Consiglio di stato dichiara illegittima la nomina a Roma di Prestipino. Csm ancora nel caos. Degenerazioni correntizie… - BosiBubu : RT @ilfoglio_it: Il Consiglio di stato dichiara illegittima la nomina a Roma di Prestipino. Csm ancora nel caos. Degenerazioni correntizie… - dori43018574 : RT @ilfoglio_it: Il Consiglio di stato dichiara illegittima la nomina a Roma di Prestipino. Csm ancora nel caos. Degenerazioni correntizie… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos procure

ilGiornale.it

La Procura di Perugia ha depositato nell'udienza preliminare di questa mattina, che vede coinvolto Luca Palamara per corruzione, l'atto con cui ledi Napolie Firenze hanno disposto l'ispezione sul server Rcs nel capoluogo campano. Ispezione che secondo quanto si apprende e' stata gia' effettuata venerdi' scorso dalla Polizia Postale e ...GIUSTIZIA/ "Le inchieste su Davigo & co. possono essere una scusa per tacere?" Ora, in questo ... Un nuovo tourbillon, questa volta politico - giudiziario, che coinvolge ancora il Csm e le...La trasmissione di Massimo Giletti fa luce sul caso delle doppie fatture in favore di una clinica privata di Siderno. A Cosenza, invece, decine di edifici di proprietà dell'Asp sono lasciati in totale ...Massimo Giletti intervista il magistrato Sebastiano Ardita sulla bufera che ha investito la magistratura e il Csm in seguito alla ...