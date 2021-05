Calcio: Semplici, 'futuro al Cagliari? I matrimoni si fanno in due' (Di lunedì 17 maggio 2021) Cagliari, 17 mag. (Adnkronos) - "A fine stagione vedrò presidente e direttore. Vedremo se si potrà programmare qualcosa di comune accordo, i matrimoni si fanno in due". Lo dice l'allenatore del Cagliari Leonardo Semplici ai microfoni di 'Tutti Convocati' su Radio24, in merito al suo futuro. "E' stata un'esperienza straordinaria guidare una squadra che rappresenta una regione, un popolo", aggiunge Semplici. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021), 17 mag. (Adnkronos) - "A fine stagione vedrò presidente e direttore. Vedremo se si potrà programmare qualcosa di comune accordo, isiin due". Lo dice l'allenatore delLeonardoai microfoni di 'Tutti Convocati' su Radio24, in merito al suo. "E' stata un'esperienza straordinaria guidare una squadra che rappresenta una regione, un popolo", aggiunge

Advertising

Gazzetta_it : È Pioli il tabù di Semplici: mai battuto. E il #Cagliari contro il #Milan soffre sempre #MilanCagliari - Calcio_Casteddu : ??? Rinnovo automatico? ?? Le parole di #Semplici - Calcio_Casteddu : ?? Una rimonta incredibile ? In attivo anche il computo delle reti ?? Ecco la graduatoria completa #CagliariCalcio… - filippocorvi : @_ThousandN Vero, i presidenti in estate partono tutti baldanzosi coi DiFra di turno, il bel giuoco, poi quando aff… - STnews365 : Cagliari: futuro incerto per Sottil e Duncan. Per il primo nascono problemi di natura tattica nel 3-5-2 di Semplici… -