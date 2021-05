Calcio | Lotito dovrà cedere la Salernitana entro 25 giugno

(Di lunedì 17 maggio 2021) Lo ha stabilito il consiglio federale della Figc. ROMA - Claudioavrà due settimane in più perla, pena la non ammissione del club campano al massimo campionato. L'ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Lotito

Il presidente della Lazio Claudio Lotito avrà tempo fino al 25 giugno (3 giorni prima dalla scadenza della procedura di iscrizione al campionato di Serie A) per cedere la Salernitana, pena la non ammissione del club campano al massimo campionato. L'ha stabilito il consiglio federale di oggi, a Roma. Qualora Lotito non cedesse il club la FIGC non ammetterebbe la Salernitana al campionato di Serie A 2021-2022.