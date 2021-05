Cagliari | avanti con Semplici | manca solo la firma

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari avanti

Dopo la sconfitta con l'Inter, poco più di un mese fa, ilera terzultimo. A cinque punti dal Torino (i granata avevano anche una partita in meno), a otto dal Benevento e a dieci dallo Spezia.... Crotone, Fiorentina ene sono un esempio lampante, non mi auguro certamente che a ... la champions rischia di allontanarsi per un altro anno, ma siamo ancora un puntoin classifica e, ...Il presidente dell’Ail provinciale Leone Soddu: «Non posso uscire da casa, ho 87 anni e neppure mi rispondono» ...Chi l’avrebbe mai detto. Dopo aver rifilato tre gol alla Juventus e strapazzato il Torino nel giro di pochi giorni, il Milan non è riuscito a sfondare il muro del Cagliari. E ...