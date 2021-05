Bruciatemi | ma su un letto di patatine

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 17 maggio 2021) Se vi parlassi di una mappa con i colori rainbow, pensereste a un elenco dei Pride in giro per il mondo. Ma oggi è il 17 maggio - Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia - e il giro del mondo è per presentarvi l’attenzione all’orientamento sessuale nelle legislazioni del pianeta. Si passa dai toni blu di una reale protezione sancita dalla Costituzione di (pochi) stati a quelli rosso fuoco delle (non poche) nazioni che prevedono la pena di morte per chi si allontana dal canone binario uomo-donna. La lancetta è purtroppo drammaticamente pendente verso la parte negativa. Il sito dell’ILGA - International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association - fornisce una versione scaricabile della mappa. In una ricorrenza come oggi sarebbe bello che tutti la pubblicassimo sui nostri social. Sarebbe un piccolo gesto, ma concreto, per dimostrare la nostra ...