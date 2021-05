(Di lunedì 17 maggio 2021)nel 2013 decadde da senatore per una sentenza di condanna per frode fiscale, resa definitiva dalla Cassazione. Adesso, secondo quanto riporta il Corriere della sera, la Corte europea dei diritti dell’uomo interroga l’Italia: l’ex premier haun? “Silvioha beneficiato di una procedura dinanzi a un tribunale indipendente, imparziale e costituito per legge? Hadiritto a un? Ha disposto del tempo necessario alla preparazione della sua difesa?”. Alcune delle 10 domande che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha rivolto al governo italiano e alle quali dovrà rispondere entro il prossimo 15 settembre. A quasi otto anni dalla sentenza della Cassazione che l?1 agosto 2013 rese definitiva la ...

Advertising

Corriere : «Il ricorrente signor Silvio Berlusconi ha beneficiato di una procedura dinanzi a un tribunale indipendente, imparz… - Corriere : Berlusconi, svolta della Corte europea: «Il processo è stato equo? L'Italia spieghi la ... - Giacinto_Bruno : RT @HuffPostItalia: Berlusconi ha avuto un processo equo? - HuffPostItalia : Berlusconi ha avuto un processo equo? - stergydp : RT @Corriere: Berlusconi, svolta della Corte europea: «Il processo è stato equo? L'Italia spieghi la ... -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi avuto

"Il ricorrente signor Silvioha beneficiato di una procedura dinanzi a un tribunale indipendente, imparziale e costituito per legge? Hadiritto a un processo equo? Ha disposto del tempo necessario alla ...MANOVRE NEL CENTRODESTRA/ Dietro il caso Sallusti -la "calamita" del Colle Sollecitato sull'argomento proprio dalla stessa conduttrice, che haspesso in passato Sallusti ospite nel ...Il giorno dopo il nuovo no di Gabriele Albertini alla candidatura a sindaco per il centrodestra, arriva lo stop di Fratelli d'Italia a Fabio Minoli, il nome che Albertini aveva suggerito in alternativ ...«Il ricorrente signor Silvio Berlusconi ha beneficiato di una procedura dinanzi a un tribunale indipendente, imparziale e costituito per legge? Ha avuto diritto a un processo equo? Ha disposto del tem ...