Barella operato: le ultime sul centrocampista dell’Inter (Di lunedì 17 maggio 2021) Inter, le condizioni di Barella dopo l’operazione al setto nasale. Le ultime sul centrocampista della Nazionale in vista della sfida contro l’Udinese L’Inter nella tarda mattinata di oggi ha reso noto l’intervento chirurgico di correzione al setto nasale di Nicolò Barella, a due giorni dal match perso in campionato dai nerazzurri contro la Juventus. Come appreso dalla redazione di Internews24.com, le condizioni del centrocampista ex Cagliari verranno monitorate giorno per giorno in previsione della ripresa degli allenamenti insieme al resto del gruppo. Difficilmente però Antonio Conte rischierà Barella nell’ultima gara di campionato contro l’Udinese, con l’obiettivo di preservare il giocatore in vista degli Europei con la maglia della Nazionale. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Inter, le condizioni didopo l’operazione al setto nasale. Lesuldella Nazionale in vista della sfida contro l’Udinese L’Inter nella tarda mattinata di oggi ha reso noto l’intervento chirurgico di correzione al setto nasale di Nicolò, a due giorni dal match perso in campionato dai nerazzurri contro la Juventus. Come appreso dalla redazione di Internews24.com, le condizioni delex Cagliari verranno monitorate giorno per giorno in previsione della ripresa degli allenamenti insieme al resto del gruppo. Difficilmente però Antonio Conte rischierànell’ultima gara di campionato contro l’Udinese, con l’obiettivo di preservare il giocatore in vista degli Europei con la maglia della Nazionale. L'articolo proviene da Calcio ...

