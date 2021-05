Atp Lione 2021 | il montepremi e il prize money con Jannik Sinner

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ile ildell’Atp 250 di, torneo in programma dal 16 al 22 maggio.è tra i favoriti dell’appuntamento su terra rossa in Francia, dopo l’eliminazione al secondo turno degli Internazionali per mano di Rafael Nadal. Presenti anche altri giocatori di rilievo come Goffin e Schwartzman. Ilcomplessivo è di 419.470 euro, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 41 mila euro. Circa 5 mila euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale del torneo di. PRIMO TURNO: €5.415 (0 punti) SECONDO TURNO: €9.000 (20 punti) QUARTI DI FINALE: €14.000 (45 punti) SEMIFINALE: ...

Si arresta al turno decisivo di qualificazioni il cammino di Alessandro Giannessi nell'250 di( Open Parc Auvergne - Rhône - Alpes Lyon ). Nel torneo francese, uno dei due tornei in programma questa settimana (l'altro a Ginevra), il classe '90 spezzino, in poco più di un'ora ...Dal Foro Italico il circuito si sposta a Ginevra ein attesa del gran finale della stagione sul rosso che culminerà - dopo le prove di Parma e Belgrado - con il tradizionale Roland Garros. In Svizzera, aspettando l'esordio di Roger Federer che ...Domani, alle 10.30, Lorenzo Musetti farà il proprio esordio nel tabellone principale dell'ATP 250 di Lione (Francia). L'azzurrino, che aveva ricevuto una wild card per giocarsi l'accesso al main draw ...Lorenzo Sonego ha vissuto una settimana da sogno agli Internazionali BNL d’Italia. Il tennista italiano, nonostante i problemi alla mano sinistra, è riuscito a conquistare per la prima volta in carrie ...