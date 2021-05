Amici 20, Coppia Al Capolinea: Chi Si è Mollato E Perché (Di lunedì 17 maggio 2021) Amici 20 è giunto al termine e con il programma anche una Coppia nata durante questa edizione. Di chi si tratta? L’indiscrezione. Sabato sera si è conclusa l’edizione di Amici 20 e le emozioni sono state tante. Giulia Stabile ha vinto il talent aggiudicandosi il primo premio per la categoria di ballo e il primo posto tra gli allievi. Arrivata in finale con il suo grande amore Sangiovanni, insieme hanno vissuto qualcosa di unico e indescrivibile. I due ragazzi sembrano molto innamorati ed ora non vedono l’ora di vivere la loro storia lontano dai riflettori e telecamere. C’è una Coppia, nata sempre all’interno della scuola, che a quanto pare non ha resistito ed ha già deciso di mollare. Amici 20, una Coppia agli sgoccioli? La Coppia al centro del mirino è quella ... Leggi su cityroma (Di lunedì 17 maggio 2021)20 è giunto al termine e con il programma anche unanata durante questa edizione. Di chi si tratta? L’indiscrezione. Sabato sera si è conclusa l’edizione di20 e le emozioni sono state tante. Giulia Stabile ha vinto il talent aggiudicandosi il primo premio per la categoria di ballo e il primo posto tra gli allievi. Arrivata in finale con il suo grande amore Sangiovanni, insieme hanno vissuto qualcosa di unico e indescrivibile. I due ragazzi sembrano molto innamorati ed ora non vedono l’ora di vivere la loro storia lontano dai riflettori e telecamere. C’è una, nata sempre all’interno della scuola, che a quanto pare non ha resistito ed ha già deciso di mollare.20, unaagli sgoccioli? Laal centro del mirino è quella ...

