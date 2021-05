«Alla ricerca del tempo perduto», borse di studio per ragazzi ex oncologici (Di lunedì 17 maggio 2021) Lions Club Vittoria Alata Brescia e Distretto Lions 108IB2, in collaborazione con Associazione Bambino Emopatico di Brescia, Associazione ConGiulia di Bergamo e con Associazione Bambino Emopatico Oncologico di Mantova, danno vita al fondo di solidarietà rivolto a studenti, tra i 14 e i 22 anni. borse di studio con contributo massimo 3.500 euro per vincitore, per un totale di 11.500 euro, da utilizzare per frequentare corsi extra curriculari, master di specializzazione o scuole all’estero. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 17 maggio 2021) Lions Club Vittoria Alata Brescia e Distretto Lions 108IB2, in collaborazione con Associazione Bambino Emopatico di Brescia, Associazione ConGiulia di Bergamo e con Associazione Bambino Emopatico Oncologico di Mantova, danno vita al fondo di solidarietà rivolto a studenti, tra i 14 e i 22 anni.dicon contributo massimo 3.500 euro per vincitore, per un totale di 11.500 euro, da utilizzare per frequentare corsi extra curriculari, master di specializzazione o scuole all’estero.

