A1 | chiuso allacciamento con a11 nelle notti del 18 | 19 e 20 maggio

(Di lunedì 17 maggio 2021) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori programmati di pavimentazione, in orario notturno,treconsecutive di martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20, con orario 22:00-6:00 per chi proviene da Bologna e da Roma, saràl'con la A11 Firenze-Pisa nord, verso Pisa L'articolo proviene da Firenze Post.

Verrà in particolareil tratto di A9 compreso tra l'uscita Lago di Como e l'con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. Di conseguenza, sarà contestualmente chiusa l'entrata ...Verrà in particolareil tratto di A9 compreso tra l'uscita Lago di Como e l'con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. Di conseguenza, sarà contestualmente chiusa l'entrata ...Per quattro notti consecutive, a partire da oggi, lunedì 17 maggio, e fino a giovedì 20 maggio, dalle 21 alle 5 del mattino successivo, scatteranno alcune chiusure al traffico lungo l'autostrada A9 pe ...