5 ragazzi per me: chi sono i protagonisti della quarta puntata (Di lunedì 17 maggio 2021) 5 ragazzi per me torna domani sera, martedì 18 maggio 2021, ore 21.15, con una nuova puntata. Cosa ne pensa dell’amore la nuova protagonista in cerca della sua anima gemella? Scopriamo insieme chi è e come si presentano i suoi pretendenti. 5 ragazzi per me: chi ci sarà nella quarta puntata Nella quarta puntata di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 17 maggio 2021) 5per me torna domani sera, martedì 18 maggio 2021, ore 21.15, con una nuova. Cosa ne pensa dell’amore la nuova protagonista in cercasua anima gemella? Scopriamo insieme chi è e come si presentano i suoi pretendenti. 5per me: chi ci sarà nellaNelladi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

