Uomini e Donne, Ursula: velato attacco ad alcune coppie del programma (Di domenica 16 maggio 2021) L'ex dama del Trono Over dà aggiornamenti sull'organizzazione del suo matrimonio con Sossio Aruta, attraverso il Magazine, e lancia una frecciata a qualche personaggio della trasmissione L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 16 maggio 2021) L'ex dama del Trono Over dà aggiornamenti sull'organizzazione del suo matrimonio con Sossio Aruta, attraverso il Magazine, e lancia una frecciata a qualche personaggio della trasmissione L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

rulajebreal : “NOI guardiamo alla competenza non al genere.” Il problema di sottorappresentanza delle donne - in politica, e nei… - lauraboldrini : Penso che @rulajebreal abbia ragione. Con il rifiuto a partecipare a @welikeduel, trasmissione che apprezzo, ha evi… - virginiaraggi : Anche questo fine settimana gli uomini e le donne della @PLRomaCapitale hanno svolto controlli in città per contras… - giacomoamala : RT @AndreaInterNews: Ancora devo decidere se il problema del calcio femminile sono le donne che lo seguono come battaglia femminista o gli… - paninoaItonno : RT @sunshinata_: gli uomini etero chiamano le donne sensibili e poi si spaventano per una panchina colorata -