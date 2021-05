Torino, squadra in ritiro in vista della gara con la Lazio (Di domenica 16 maggio 2021) Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfia, in vista della partita di martedì sera allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio. Davide Nicola ha fatto svolgere due programmi: lavori di scarico per i calciatori reduci dal match di ieri a La Spezia, seduta tecnica per gli altri elementi a disposizione. Terapie per Gojak e Murru. Dopo l’allenamento odierno tutto il gruppo squadra è andato in ritiro. Belotti e compagni torneranno in campo domani: in calendario una sessione tecnico-tattica. Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 16 maggio 2021) Ripresapreparazione per il, al Filadelfia, inpartita di martedì sera allo stadio Olimpico di Roma contro la. Davide Nicola ha fatto svolgere due programmi: lavori di scarico per i calciatori reduci dal match di ieri a La Spezia, seduta tecnica per gli altri elementi a disposizione. Terapie per Gojak e Murru. Dopo l’allenamento odierno tutto il gruppoè andato in. Belotti e compagni torneranno in campo domani: in calendario una sessione tecnico-tattica. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

