Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli | inedito scambio di tweet | non si sentivano dalla finale del GF Vip

Advertising

IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi la tocca piano #Isola #tommasozorzi - IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi che fa la Tittocchia. Adesso posso morire in pace. ?? #Isola #tommasozorzi - IsolaDeiFamosi : Vietato ai minori di 18 anni ??????? #Isola @tommaso_zorzi #tommasozorzi - annamobenew : RT @stefyorlando: @tommaso_zorzi Mercoledì ?? - claudiabazzani1 : @LuisaRaspa @pierpaolopretel @tommaso_zorzi @GiuliaSalemi93 Per forza è di un'antipatia da orticaria appena la vedi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

...5% (3,350 milioni e il 15,6% sette giorni prima) Su Canale 5 'L'Isola dei Famosi', con Ilary Blasi alla conduzione, Massimiliano Rosolino in Honduras, in studio Iva Zanicchi,ed Elettra ...Davide Maggio commenta in modo ironico la chiusura del suo programma, Il Punto Z , erisponde in modo pungente: tra i due è scontro social . Il Punto Z dichiude, e Davide Maggio ironizza "Con la puntata di oggi 14 maggio 2021, si conclude la finestra di un ...Davide Maggio commenta in modo ironico la chiusura del suo programma, Il Punto Z, e Tommaso Zorzi risponde in modo pungente: tra i due è scontro social. "Con la puntata di oggi 14 maggio 2021, si ...Andrea è molto innamorato e lo dimostra ogni giorno ai suoi follower. Ospite al Punto Z, lo show in onda online su Mediaset Play condotto da Tommaso Zorzi, il deejay ha fatto delle dichiarazioni ...