Serie A, Torino: attenzione a giocare troppo con il fuoco

Dopo aver subito la pesantissima sconfitta contro il Milan in casa, il Torino ci ricade nuovamente: al Picco di La Spezia, infatti, la compagine di Vincenzo Italiano rifila un poker netto a Davide Nicola (4-1) cogliendo la salvezza con un turno di anticipo nello scontro diretto dei bassifondi. I granata, adesso, sono diventati l'unica contendente del Benevento per la corsa alla permanenza in massima Serie. 

Attenzione a giocare eccessivamente con il fuoco. Questa la paura, ormai dalle fattezze più gravi di un incubo, che vivono i tifosi del Torino dopo la sconfitta di ieri subita contro lo Spezia. Nelle ultime due gare, infatti, i piemontesi hanno incassato la bellezza di undici reti segnando un solo goal. Oltretutto su calcio di rigore.

Eurosport_IT : Clima incendiario all’arrivo del pullman della squadra a Torino dopo la trasferta di Spezia coincisa con umiliante… - OptaPaolo : 6 - Il #Milan ha segnato sei reti in una trasferta di Serie A per la prima volta da maggio 2001 contro l'Inter e in… - fattoquotidiano : La vergogna del Torino, il Var del Cagliari, le plusvalenze del Genoa: altro che 3 retrocesse, in questa Serie A ce… - FZiu97 : Oggi si fa il tifo per una sola squadra: il #Benevento. Pur odiandoli per ragioni di campanilismo, vedere il… - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: Lo Spezia batte 4-1 il Torino e resta in Serie A, Il Secolo XIX: 'Aquile salve' -