Israele | incidente in una sinagoga | oltre 60 persone ferite e 2 vittime dopo il crollo di una balconata – Il video

(Di domenica 16 maggio 2021) Sono almeno 60 lerimaste, alcune di loro in condizioni critiche,ildi unain unadella Cisgiordania. Secondo gli ultimi aggiornamenti il bilancio conta anche due. L’è avvenuto a Givat Ze’ev, a nord di Gerusalemme, in unache – riportano i media locali – era ancora in fase di costruzione. Un episodio simile a quello del 30 aprile scorso quando sul monte Meron, in Galilea, una piattaforma era ceduta durante le celebrazioni del La-ba-Omer, e 44erano rimaste uccise. Leggi anche: Gaza, Netanyahu difende l’attacco all’edificio dei media: «Obiettivo legittimo. Informazioni condivise con gli Stati Uniti» Gaza, il giornalista scappato ...

Advertising

WHunting24 : RT @Lazzaro1969: Intanto Renzi ha chiesto a Netanyahu di bombardare la redazione di Report e farlo sembrare un incidente. #Israele #Gaza #R… - Lazzaro1969 : Intanto Renzi ha chiesto a Netanyahu di bombardare la redazione di Report e farlo sembrare un incidente. #Israele #Gaza #Report - Activnews24 : Nuovo incidente al confine fra #Israele e #Libano. Carri armati israeliani hanno sparato colpi di avvertimento in d… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Israele: tank sparano colpi avvertimeto su confine Libano: (ANSA) - TEL AVIV, 14 MAG - Nuovo incid… - 193_us : 3)Mentre Israele massacra i civili a Gaza,sentirete dire che è un incidente perché i militanti li usano come scudi… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele incidente

L'avviene mentre insi festeggia Shavuot : celebrata 50 giorni dopo Pesach, costituisce una delle tre feste di pellegrinaggio . Secondo The Times of Israel erano oltre 600 i fedeli ...L'avviene mentrecelebra la festa di Shavuot. Arriva solo poche settimane dopo che 45 persone sono rimaste uccise nella calca durante un evento religioso al santuario sul monte ...L'incidente si verifica a poche settimane dalla morte di 45 persone in seguito a un crollo simile nel santuario sul monte Meron, nel nord di Israele ...Due morti e una sessantina di feriti a Givat Zeev, in un insediamento in Cisgiordania appena a Nord di Gerusalemme, dopo il crollo della tribuna di ...