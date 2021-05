Infortunio Raspadori | problemi alla coscia in Parma-Sassuolo Le sue condizioni

(Di domenica 16 maggio 2021) Giacomoè stato costretto a lasciare il campo nel corso del secondo tempo della gara contro il: le sueGiacomoè stato costretto a lasciare il campo nel corso del secondo tempo della gara contro il. L’attaccante classe 2000, infatti, ha riportato un problemadestra e De Zerbi non ha voluto rischiare sostituendolo al 57?.a si è accomodato in panchina con il ghiaccio sulla gamba.è tra i papabili per una convocazione in Nazionale per Euro2020 ma restano da valutare le sue. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CanaleSassuolo : Infortunio per Raspadori durante Parma-Sassuolo

Al minuto 57 di Parma-Sassuolo, Giacomo Raspadori ha subito un infortunio alla coscia in seguito ad uno scatto ed è uscito per far spazio a Filip Djuricic.