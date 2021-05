Hades arriverà su PlayStation 4? L' acclamato indie avvistato nella rating board coreana

(Di domenica 16 maggio 2021) Alcuni utenti di Resetera, hanno scovato un particolare listino sulla: a quanto pare, l'game, potrebbe essere in dirittura d'arrivo su4. In assenza di un annuncio ufficiale, dovremo continuare a considerarlo come un rumor, ma la presenza di un gioco su unaè praticamente una certezza. Sebbene non sia presente, possiamo ipotizzare anche una release su console Xbox One.è stato pubblicato ufficialmente lo scorso settembre su PC e Nintendo Switch, dopo un lungo periodo di Accesso Anticipato, partito nel dicembre 2018. Leggi altro...

...sarebbe stato classificato su PlayStation 4 dal The Game Rating and Administration Committee della Corea del Sud, in data 30 aprile. Questo non vuol dire che automaticamenteuna ...... come il pluripremiato, la hit Among Us , e l'onirico Ori and the Blind Forest , ma anche l'... l'eventodomani. Segui Gamesvillage.it su Google News , clicca sulla stellina da app e ...