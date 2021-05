Giorgia Meloni | “Draghi al Quirinale? Non ho deciso Pende a sinistra e sulle chiusure è più rigido di Conte”

(Di domenica 16 maggio 2021)parla di rapporti “costanti” con gli alleati di centrodestra, bollando i presunti conflitti con Matteo Salvini come “ricostruzioni giornalistiche”. Intervistata da Lucia Annunziata a “In Mezz’ora in più” su Rai3, spiega di considerare il governosolo “una parentesi“, al termine della quale “ci presenteremo insieme” in quanto forze “con molti punti di contatto e assolutamente compatibili”. Ma in questa fase in cui Fratelli d’Italia è all’opposizione, le distanze con Lega e Forza Italia sembrano più ampie che mai. A partire dal giudizio che nel centrodestra c’è di Mariosostiene che il premier “di più dall’altra parte”, cioè a. Anche perchériaperture post Covid del Paese si aspettava da lui ...

Così su Facebook la leader di Fratelli d'Italia,(foto), che aggiunge: 'La ripartenza va pianificata alleggerendo il peso fiscale per imprenditori e famiglie e non tartassando chi ...Lo ha detto la leader di Fdia In Mezz'ora in più su Rai3. "Il giudizio sul governo per ora non è positivo. Il tema della pandemia, delle chiusure, dei ristori, delle scelte economiche ...Giorgia Meloni è pronta a guidare il Paese come presidente del Consiglio: “Io sono pronta ad assumermi le responsabilità che gli italiani mi ...ROMA - "Mentre lo Svimez lancia l’allarme sul rischio chiusura per 73mila imprese, l’Agenzia delle Entrate sta preparando 90mila accertamenti fiscali ...