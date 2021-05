Fabrizio Moro in concerto: le prime date dell’estate 2021 (Di domenica 16 maggio 2021) Il cantautore sarà impegnato nel live “Canzoni nella stanza – percorso unplugged 2021” a partire dalla data del 2 luglio a Roma ROMA – Da luglio Fabrizio Moro tornerà a esibirsi live con “Canzoni nella stanza – percorso unplugged 2021”. Durante questi concerti presenterà i brani del suo repertorio in una veste acustica e più intima e sarà accompagnato sul palco da Danilo Molinari (chitarra) e Claudio Junior Bielli (pianoforte). «Sul palco ho ricreato una stanza – racconta Fabrizio Moro – Ci sono un tappeto, due chitarre e un pianoforte… ci sono pure una bottiglia di vino e un posacenere. Vi vengo a trovare davvero stavolta e mi porto dietro questa roba, così vi faccio sentire come sono le canzoni quando nascono, senza arrangiamenti e senza troppi colori. Crude… essenziali. Si ... Leggi su lopinionista (Di domenica 16 maggio 2021) Il cantautore sarà impegnato nel live “Canzoni nella stanza – percorso unplugged” a partire dalla data del 2 luglio a Roma ROMA – Da lugliotornerà a esibirsi live con “Canzoni nella stanza – percorso unplugged”. Durante questi concerti presenterà i brani del suo repertorio in una veste acustica e più intima e sarà accompagnato sul palco da Danilo Molinari (chitarra) e Claudio Junior Bielli (pianoforte). «Sul palco ho ricreato una stanza – racconta– Ci sono un tappeto, due chitarre e un pianoforte… ci sono pure una bottiglia di vino e un posacenere. Vi vengo a trovare davvero stavolta e mi porto dietro questa roba, così vi faccio sentire come sono le canzoni quando nascono, senza arrangiamenti e senza troppi colori. Crude… essenziali. Si ...

