Domenica In | Sandra Milo | il David alla carriera e la bellezza della vita

(Di domenica 16 maggio 2021) AIn,si è raccontata traprivata dopo aver ricevuto ildi DonatelloIntrodotta da un video omaggio di tutta la suaè entrata nello studio diIn per un’intervista con Mara Venier dopo aver ricevuto ildi Donatello. “E’ proprio bellissimo il, non solo per quello che rappresenta. Non me lo aspettavo. Ho fatto tantissimi film ma non era mai arrivato. Quando c’è stato comunicato, sono stati i miei figli ad essere felicissimi” ha raccontatoche ha portato con sè il ...

Ci sarà poi un omaggio all'attore e regista Francesco Nuti, che il 17 maggio compirà gli anni: in studio la figlia Ginevra Nuti, la ex compagna Annamaria Malipiero, Marco Masini che canterà insieme a ...