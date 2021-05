Claudio Baglioni | chi è | età | carriera | figlio | moglie e compagna

Leggi su newsitaliane

(Di domenica 16 maggio 2021) Indubbiamenteè uno dei cantautori italiani più apprezzati e conosciuti in Italia, per molti è una vera e propria leggenda. Cerchiamo di scoprire qualcosa in più sul suo privato.è nato a Roma esattamente Il 16 maggio del 1951 attualmente ha 70 anni, nasce sotto il segno zodiacale del Toro. È considerato da molti critici musicali italiani la colonna portante del cantautorato italiano. La tua passione per lo spettacolo e la musica arriva fin da giovanissimo, agli inizi il cantante non veniva molto apprezzato per via delle sue canzoni smielate, infatti da ragazzo gli avevano affibbiato il soprannome di agonia. Molte sono state agli inizi le porte chiuse in faccia, addirittura quando si presentò con il brano Questo piccolo grande amore alla casa discografica ricordi, gli viene detto che ...