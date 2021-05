Benevento-Crotone 1-1 | Benevento beffato al 93?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 16 maggio 2021) Il matchvalido per la 37esima giornata di Serie A si è concluso a reti pari. Ilpareggia contro ilin dieci dal 23?. Sblocca Lapadula ma poi pareggia Simy in pieno recupero. La squadra di Inzaghi si trova ora sull’orlo del baratro ad un passo dalla retrocessione: come si è svolta la partita? Primo tempo La partita prende il via in maniera prevedibile con i ragazzi di Inzaghi a fare la partita in questi primi minuti. Subito forte la pressione esercitata nella metà campo avversaria. Al 13? la squadra di casa passa in vantaggio con il gol di Lapadula. La partita prosegue con ilche insiste per ottenere un secondo gol. Al 24? il ...