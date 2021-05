“Avanti un altro! Pure di sera”: ospiti Enzo Salvi e l’Uomo Gatto (Di domenica 16 maggio 2021) Domenica 16 maggio, su Canale 5, in prime-time, nuovo appuntamento con «Avanti un altro! Pure di sera». Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, conduce il game-show che questa settimana ha per protagoniste le categorie A volte ritornano e Campioni di quiz. A capo delle due squadre che si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi vittoria e montepremi Laura Freddi e l’Uomo Gatto. Tra gli ospiti che porranno domande bizzarre e imprevedibili ai concorrenti Totò Schillaci ed Enzo Salvi. Sempre presenti il salottino, capitanato da Miss Claudia, e i personaggi storici del programma, tra cui il Bonus Daniel Nilsson, lo Iettatore Franco Pistoni, la Bonas Sara Croce, la Bona Sorte Francesca Brambilla, la Regina del Web Laura ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 maggio 2021) Domenica 16 maggio, su Canale 5, in prime-time, nuovo appuntamento con «undi». Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, conduce il game-show che questa settimana ha per protagoniste le categorie A volte ritornano e Campioni di quiz. A capo delle due squadre che si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi vittoria e montepremi Laura Freddi e. Tra gliche porranno domande bizzarre e imprevedibili ai concorrenti Totò Schillaci ed. Sempre presenti il salottino, capitanato da Miss Claudia, e i personaggi storici del programma, tra cui il Bonus Daniel Nilsson, lo Iettatore Franco Pistoni, la Bonas Sara Croce, la Bona Sorte Francesca Brambilla, la Regina del Web Laura ...

Advertising

AntoVitiello : Memorabile 7-0 del #Milan in casa del #Torino. Serata pazzesca per i rossoneri, con trame e giocate spettacolari. A… - elenabonetti : Panel paritari tra donne e uomini significano una visione equa e vera della realtà. Per questo dal Dipartimento Par… - MarcoDiMaro : Contratti, lenti. Alcuni, tipo Zielinski e Fabiàn, non sono scesi proprio in campo in questo primo tempo. Poche ide… - angy_imma : RT @gladysmayd: ma le frustrate che per l’ennesimo anno di fila sono qui a commentare quanto sia stata scontata la finale di amici e che il… - gladysmayd : ma le frustrate che per l’ennesimo anno di fila sono qui a commentare quanto sia stata scontata la finale di amici… -