(Di domenica 16 maggio 2021) L'analisi dei dati indica che ledecise secondo il criterio del 'rischio ragionato' non si sono associate a una ripresa della curva epidemica, diceL'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Aperture: Locatelli (Cts), si procede bene, nessun segnale di allerta -

Corriere della Sera

L'analisi dei dati indica che ledecise secondo il criterio del 'rischio ragionato' non si sono associate a una ripresa della curva epidemica. 'L'ultima analisi settimanale indica un Rt inferiore a quello della settimana ...... secondo Franco, oncoematologo, coordinatore del Cts. A tre settimane dalle r iaperture del 26 si può dire che l'Italia ha retto bene? "Sì, l'analisi dei dati indica che ledecise ...“L’analisi dei dati indica che le aperture decise secondo il criterio del ‘rischio ragionato’ non si sono associate a una ripresa ...L'analisi dei dati indica che le aperture decise secondo il criterio del "rischio ragionato" non si sono associate a una ripresa della curva epidemica. "L'ultima analisi settimanale indica un Rt infer ...