Ultime Notizie Roma del 15-05-2021 ore 09:10 (Di sabato 15 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio da lunedì l’Italia tornerà tutta in zona gialla ad eccezione della Val d’Aosta che resta in arancione firmata la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza entrerà in vigore proprio lunedì 17 maggio speranza anche firmato un’ordinanza che prevede lo stop alla quarantena dal 16 maggio in Italia dai paesi dell’Unione Europea la curva indica una progressiva decrescita lo ha detto il presidente dell’istituto superiore di sanità brusaferro secondo cui L’idea è di arrivare progressivamente a superare la misura del coprifuoco negli ultimi dati 7567 positivi 182 vittime tasso di positività al 2:30 % intanto La Corte dei Conti ha firmato il decreto che attivava Fonzieper 81 milioni di euro complessivi Destinati alla biontek Romana ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 maggio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio da lunedì l’Italia tornerà tutta in zona gialla ad eccezione della Val d’Aosta che resta in arancione firmata la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza entrerà in vigore proprio lunedì 17 maggio speranza anche firmato un’ordinanza che prevede lo stop alla quarantena dal 16 maggio in Italia dai paesi dell’Unione Europea la curva indica una progressiva decrescita lo ha detto il presidente dell’istituto superiore di sanità brusaferro secondo cui L’idea è di arrivare progressivamente a superare la misura del coprifuoco negli ultimi dati 7567 positivi 182 vittime tasso di positività al 2:30 % intanto La Corte dei Conti ha firmato il decreto che attivava Fonzieper 81 milioni di euro complessivi Destinati alla biontekna ...

Advertising

acmilan : ?? @Brahim reminds you to stay up to date on all the latest Rossoneri news with the Official AC Milan app ?? La nos… - Agenzia_Ansa : L'India ha registrato per la prima volta più di 4mila morti per coronavirus in un giorno. Lo ha fatto sapere il gov… - fanpage : Galli: 'Questa sera sarà l'ultima volta che andrò in televisione' #lariachetira - junews24com : Juventus: mercato, allenatore e futuro. Cosa può cambiare senza Champions - - ilpodsport : #Ciclismo Dalle ultime su Juve-Inter al vincitore della 7ª tappa del Giro d'Italia: le notizie #ilpodsport -