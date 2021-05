**Tv: Jebreal a Zoro, 'competenza non basta, salvo pensare uomini siano più competenti'** (Di sabato 15 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 15 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

fanpage : '7 ospiti…solo una donna. Come mai?? Con rammarico devo declinare l'invito, come scelta professionale non partecipo… - fanpage : Diego Bianchi apre la puntata di #propagandalive con la replica al caso generato dal post di #RulaJebreal. Chiamiam… - repubblica : Rula Jebreal rifiuta 'Propaganda Live': 'Non vado perché sarei l'unica donna su sette ospiti' - saveriolakadima : RT @lunamargherita: @FiorellaMannoia @saveriolakadima @rulajebreal @AndreaMarano11 @pvsassone @tripposauro @Lacasespoglia @Taty28643058 @Mi… - lunamargherita : @FiorellaMannoia @saveriolakadima @rulajebreal @AndreaMarano11 @pvsassone @tripposauro @Lacasespoglia @Taty28643058… -