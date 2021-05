Traffico Roma del 15-05-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 15 maggio 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi riaperta la via Pontina in precedenza chiusa causa di un incidente tra Pomezia Sud svincolo per la Pontina Vecchia al momento si circola su carreggiata ridotta verso Terracina quindi inevitabili incolonnamenti chiusa fino a 12:00 per lavori di pulizia alla via Panoramica Piazzale Clodio a salire verso via Trionfale Gianicolensi sono stati prorogati fino al prossimo 11 giugno i lavori al gasdotto su via della Pisana dove si viaggia a senso unico di marcia da via dei Grimaldi a via San Giovanni eudes disciplina temporanea della circolazione e della Sosta anche nelle vie limitrofe in tema di trasporto pubblico oggi e domani il servizio della ferrovia regionale-civitacastellana-viterbo Sara riprogrammato per lavori in corso dalle 16 di oggi fino al termine del ...