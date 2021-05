Se Milano deve tornare a correre, non è meglio togliere un po’ di quelle assurde ciclabili? (Di sabato 15 maggio 2021) La giunta di Beppe Sala ha presentato in pompa magna il rifacimento di piazzale Loreto, uno degli snodi più congestionati della città, che diventerà “una grande agorà verde, anello di congiunzione tra corso Buenos Aires e via Padova”. E già ad “agorà verde”, un brivido automobilistico (cioè di chi a Milano viene per lavorare) corre nella schiena. Tranquilli, sarà bellissima la nuova Loreto, e del resto per Sala è uno dei progetti chiave del prossimo mandato. Ma a leggere che “il traffico verrà posto ai margini della piazza per favorire gli spostamenti ciclabili e pedonali all’interno dell’area e la penetrazione tra i diversi assi strada”, peggio ci sentiamo. Perché c’è anche questo, in questa rivoluzione della viabilità e mobilità urbana che il Covid ha accelerato a mille: un po’ di esagerazione, di forzatura a senso unico. Caro sindaco Sala, ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 maggio 2021) La giunta di Beppe Sala ha presentato in pompa magna il rifacimento di piazzale Loreto, uno degli snodi più congestionati della città, che diventerà “una grande agorà verde, anello di congiunzione tra corso Buenos Aires e via Padova”. E già ad “agorà verde”, un brivido automobilistico (cioè di chi aviene per lavorare) corre nella schiena. Tranquilli, sarà bellissima la nuova Loreto, e del resto per Sala è uno dei progetti chiave del prossimo mandato. Ma a leggere che “il traffico verrà posto ai margini della piazza per favorire gli spostamentie pedonali all’interno dell’area e la penetrazione tra i diversi assi strada”, peggio ci sentiamo. Perché c’è anche questo, in questa rivoluzione della viabilità e mobilità urbana che il Covid ha accelerato a mille: un po’ di esagerazione, di forzatura a senso unico. Caro sindaco Sala, ...

teatrolafenice : ?? A quest'ora al Teatro della Cannobiana di Milano andava in scena per la prima volta 'L'elisir d'amore' di Gaetano… - luigivanti : Da oggi sono i canonici 15 gg dalle feste in piazza a Milano, con piu di 30mila persone, per lo scudetto dell'Inter… - Sombrerosss : RT @microba_96: Onestamente non potete pensare che una persona rinunci a ciò che vuole in favore di un estraneo. Capisco la vostra frustra… - donnie_darko82 : RT @MilanNewsit: Brahim a Sportmediaset: 'A Milano mi trovo benissimo. Un club come il Milan deve giocare la Champions League' https://t.co… - opsserena : @butdaddyiloveme adesso non dico che non va bene prendere biglietti di più date, fatelo per carità, ma dovevate per… -