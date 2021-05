Rula ha sbagliato a prendersela con Propaganda. Ma il principio è sacrosanto (Di sabato 15 maggio 2021) Nel mio vecchio liceo c’erano due ingressi separati: maschi e femmine. Una cosa completamente priva di senso, visto che poi molte classi erano miste e comunque nell’istituto non esisteva alcun tipo di divisione, ma la regola, tenace, resisteva alle ere geologiche. Un principio astratto, sganciato dalla realtà, ma certo esemplare nel raccontarci, appunto, altre ere geologiche, di cui già noi liceali ridevamo serenamente. Forse domani le mie nipoti o pronipoti rideranno serenamente di quelli che, a distanza, sembreranno loro contorsionismi del “politicamente corretto”, specie nella sua variante di genere (numero e caso), ma per chi vive questa strana stagione dei principi chiari e persino luminosi e delle prassi, diciamo, ambigue è tutto un poco più difficile. Mi riferisco al caso Rula Jebreal e PropagandaLive. Uno di quei casi ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 15 maggio 2021) Nel mio vecchio liceo c’erano due ingressi separati: maschi e femmine. Una cosa completamente priva di senso, visto che poi molte classi erano miste e comunque nell’istituto non esisteva alcun tipo di divisione, ma la regola, tenace, resisteva alle ere geologiche. Unastratto, sganciato dalla realtà, ma certo esemplare nel raccontarci, appunto, altre ere geologiche, di cui già noi liceali ridevamo serenamente. Forse domani le mie nipoti o pronipoti rideranno serenamente di quelli che, a distanza, sembreranno loro contorsionismi del “politicamente corretto”, specie nella sua variante di genere (numero e caso), ma per chi vive questa strana stagione dei principi chiari e persino luminosi e delle prassi, diciamo, ambigue è tutto un poco più difficile. Mi riferisco al casoJebreal eLive. Uno di quei casi ...

