Perché in Tunisia il mercato dell'auto è tra i più cari al mondo (Di sabato 15 maggio 2021) Possedere un'automobile in Tunisia è un privilegio. Tasse esagerate sull'acquisto, rigide quote di importazione dei veicoli e l'inflazione intorno al 5% rendono il mercato dell'auto del Paese nordafricano tra i più cari al mondo, viste anche le basse paghe locali, con prezzi che vanno fino a oltre il 200% di quelli medi sul mercato internazionale. InsideOver.

