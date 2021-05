Pensioni: confronto tra governo e sindacati (Di sabato 15 maggio 2021) Superamento Quota 100 per la riforma Pensioni, continuano gli incontri e gli scontri tra il governo e i sindacati per trovare una soluzione governo e sindacati sono in continuo contatto per trovare subito una soluzione al superamento di quota 100. Tra le opzioni sul tavolo per l’uscita anticipata dal mondo del lavoro c’è quella delle Pensioni quota 41, ecco le ultimissime notizie al riguardo. “La riforma Pensioni è uno dei temi prioritari da affrontare in questa fase”. È questo l’incipit delle “Proposte sindacali in tema di previdenza”. Oggi, nel silenzio del governo, Cgil, Cisl e Uil si presentano a riscuotere le promesse del ministro Nunzia Catalfo. Pertanto, la strada è tracciata. “Dopo i primi positivi interventi di modifica alla legge ... Leggi su zon (Di sabato 15 maggio 2021) Superamento Quota 100 per la riforma, continuano gli incontri e gli scontri tra ile iper trovare una soluzionesono in continuo contatto per trovare subito una soluzione al superamento di quota 100. Tra le opzioni sul tavolo per l’uscita anticipata dal mondo del lavoro c’è quella dellequota 41, ecco le ultimissime notizie al riguardo. “La riformaè uno dei temi prioritari da affrontare in questa fase”. È questo l’incipit delle “Proposte sindacali in tema di previdenza”. Oggi, nel silenzio del, Cgil, Cisl e Uil si presentano a riscuotere le promesse del ministro Nunzia Catalfo. Pertanto, la strada è tracciata. “Dopo i primi positivi interventi di modifica alla legge ...

