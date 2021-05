Pazza Juventus, succede di tutto contro l’Inter: quarto posto per una notte, il Napoli è avvisato (Di sabato 15 maggio 2021) Per una notte a essere Pazza è la Juventus. l’Inter gioca per vincere, ci mette tutto l’impegno possibile, ma con la forza della disperazione e i tanti errori dell’arbitro Calvarese – ben distribuiti – riesce a conquistare tre punti che possono aiutare i bianconeri a mettere almeno pressione alle rivali per la corsa Champions. Il destino non è in mano alla squadra di Pirlo, che però si ritrova al quarto posto per una notte. E domani il Napoli è avvisato, visto che – corsi e ricorsi della storia – dovrà giocare di nuovo contro la Fiorentina il giorno dopo un Juventus-Inter decisivo per le stesse sorti degli azzurri, proprio come accadeva nel 2018. Quella volta si lottava per lo ... Leggi su sportface (Di sabato 15 maggio 2021) Per unaa essereè lagioca per vincere, ci mettel’impegno possibile, ma con la forza della disperazione e i tanti errori dell’arbitro Calvarese – ben distribuiti – riesce a conquistare tre punti che possono aiutare i bianconeri a mettere almeno pressione alle rivali per la corsa Champions. Il destino non è in mano alla squadra di Pirlo, che però si ritrova alper una. E domani il, visto che – corsi e ricorsi della storia – dovrà giocare di nuovola Fiorentina il giorno dopo un-Inter decisivo per le stesse sorti degli azzurri, proprio come accadeva nel 2018. Quella volta si lottava per lo ...

