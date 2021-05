Paestum | Legambiente per ecogiustizia “44 Comuni senza depurazione” VIDEO

(Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Capaccio(Sa) – “subito!”. Lo chiede Legamambiente attraverso uno striscione ed un flash mob sulla spiaggia Oasi Dunale di Capaccio-. L’iniziativa rientra tra quelle di ‘spiagge e fondali puliti’.richiama l’attenzione “sul processo per lo sversamento in mare di 130 milioni di filtri di plastica dal depuratore di Capacciodel febbraio del 2018”, spiega il presidente regionale dell’associazione, Maria Teresa Imparato. In Aulaè stata ammessa quale parte civile. L’udienza si celebrerà la prossima settimana. Imparato: “Un processo importante: parliamo del primo in Italia per inquinamento da plastica in mare. Chi inquina deve pagare. Oggi è possibile grazie alla legge 68/2015 sugli ecoreati, approvata ...

