Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri: “Un oro di squadra è più bello. Riapriamo le piscine, le nostre vittorie partono da lì!” (Di sabato 15 maggio 2021) Un’altra giornata da ricordare a Budapest, sede degli Europei 2021 di Nuoto di fondo. Il Lupa Lake ha regalato ancora qualcosa di speciale a Gregorio Paltrinieri e all’Italia. Il carpigiano, nel Team Event, ha conquistato il terzo oro della sua avventura nelle acque libere magiare in compagnia di Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi e di Domenico Acerenza. A completare il podio troviamo la Germania e l’Ungheria, distanziate e mai con la possibilità concreta di lottare per il metallo più pregiato. Una prova che si è decisa nella terza frazione, con il carpigiano in scena: un’azione devastante in acqua che ha fiaccato la resistenza dei suoi avversari. “E’ stupendo, vincere con la staffetta. Ci siamo riscattati dopo Gwangju (ai Mondiali ndr.), dove arrivammo secondi per pochissimo. Un oro così, condiviso con i tuoi ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) Un’altra giornata da ricordare a Budapest, sede degli Europei 2021 didi. Il Lupa Lake ha regalato ancora qualcosa di speciale ae all’Italia. Il carpigiano, nel Team Event, ha conquistato il terzo oro della sua avventura nelle acque libere magiare in compagnia di Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi e di Domenico Acerenza. A completare il podio troviamo la Germania e l’Ungheria, distanziate e mai con la possibilità concreta di lottare per il metallo più pregiato. Una prova che si è decisa nella terza frazione, con il carpigiano in scena: un’azione devastante in acqua che ha fiaccato la resistenza dei suoi avversari. “E’ stupendo, vincere con la staffetta. Ci siamo riscattati dopo Gwangju (ai Mondiali ndr.), dove arrivammo secondi per pochissimo. Un oro così, condiviso con i tuoi ...

