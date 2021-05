Netanyahu a Biden: 'Israele fa il possibile per non colpire innocenti' (Di sabato 15 maggio 2021) Israele 'fa tutto il possibile per evitare di colpire persone innocenti'. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu in una conversazione telefonica con il presidente Usa Joe Biden in merito alla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 15 maggio 2021)'fa tutto ilper evitare dipersone'. Lo ha detto il premier Benyaminin una conversazione telefonica con il presidente Usa Joein merito alla ...

FrancescoAlotta : L'intensità dell'attacco di #israele in #Palestine è da giorni andata ben oltre la rappresaglia e l'attacco prevent… - BlackDaly : Netanyahu a Biden,facciamo tutto per non colpire innocenti - martinoloiacono : Servizio sulla crisi in Medio Oriente: si parla di Biden, Netanyahu e Abu Mazen. Poi arriva Di Maio. Fine. - PaolaTalladira : Netanyahu a Biden: «Facciamo di tutto per non colpire innocenti» Quando spari cazzate oltre ai missili #Netanyahu #FreePalestine - essedisare : La telefonata tra Biden e Netanyahu fa rabbrividire. Ecco, a me piacerebbe tanto sapere se ci si sente all'altezza… -

Ultime Notizie dalla rete : Netanyahu Biden Israele bombarda Gaza: distrutto il grattacielo al - Jala, sede dei media Il presidente di Israele Benyamin Netanyahu , infine, ha recentemente avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden incentrata su quanto avvenuto con l'attacco del ...

Netanyahu a Biden,facciamo tutto per non colpire innocenti - Ultima Ora Agenzia ANSA Israele e Hamas: al momento le richieste di pace vengono ignorate La violenza tra palestinesi e israeliani si è espansa in nuove direzioni dopo il quinto giorno consecutivo di attacchi. A Gaza l’esercito israeliano ha distrutto un grattacelo che ospitava gli uffici ...

