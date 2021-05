Moto3 | Andrea Migno in pole position a Le Mans! 2° Riccardo Rossi | decisiva la scelta della gomma slick

Leggi su oasport

(Di sabato 15 maggio 2021) Secondadell’anno e terza complessiva in carriera nel Motomondiale per, autore del miglior tempo nella fasedelle qualifiche del Gran Premio di Francia 2021, quinto atto stagionale del Mondiale. Il romagnolo del Team Snipers si è guadagnato lagrazie ad unastrategica coraggiosa, montando gommeper l’ultimo run del Q2 nonostante una pista estremamente scivolosa. Uno scroscio di pioggia a inizio sessione aveva infatti reso il tracciato troppo bagnato per le, almeno in un primo momento, ma col passare dei minuti l’asfalto si è asciugato progressivamente consentendo a due piloti di fare la differenza rispetto agli altri. Stiamo parlando di ...