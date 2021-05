Mandragora | «La sconfitta di mercoledì ci brucia ancora Siamo arrabbiati»

(Di sabato 15 maggio 2021) Rolando, centrocampista del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro lo Spezia. Le sue parole Rolando, centrocampista del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro lo Spezia. Le sue parole. «Sicuramente è un Toro arrabbiato, ciladi. Oggi dobbiamo andare in campo con la rabbia e la determinazione. La società ci è stata vicina, abbiamo tanta voglia di scendere in campo. Come ci si rialza? Con la fame e con la voglia di dimostrare che nonquelli visti con il Milan». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Mandragora: 'Sconfitta col Milan brucia. Mostriamo cosa sappiamo fare'

Il Torino è reduce dalla pessimaper 7 - 0 subita contro il Milan ed è in un momento di ... Il tecnico torinese manderà in campo: Sirigu; Bremer, Nkoulou, Buongiorno; Vojvoda,, ...... una vittoria vorrebbe dire salvezza aritmetica, un pareggio o unarischierebbe di ... A centrocampo, da destra verso sinistra, giocheranno Vojvoda, Rincon,, Verdi e Ansaldi. In ...Attenzione ai due esterni. Vojvoda e Ansaldi e alle mezzali. Rincon e Verdi, Mandragora. sarà in cabina di regia ...Ecco le pagelle dei giocatori del Torino contro il Milan di TuttoMercatoWeb.com. Nei granata non si salva nessuno dopo il pesantissimo ko per 0-7 subito contro il Milan. Sirigu ...