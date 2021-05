LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Pellacani in finale nei 3m, out Bertocchi. Più tardi la finale sincro dai 10m con il duo Larsen-Timbretti Gugiu (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI NUOTO, Tuffi, ARTISTICO E FONDO: ITALIA TERZA Grazie per essere rimasti con noi in questa prima parte di DIRETTA LIVE. A più tardi per la gara maschile dalla piattaforma con gli azzurri Andreas Sargent Larsen-Eduard Timbretti Gugiu. 13.51 ECCO LA CLASSIFICA DEFINITIVA CON LE PRIME DODICI QUALIFICATE ALLA finale.1. Tina Punzel (Germania) 323,10 2. Emma G. Gullstrand (Svezia) 303,45 3. Michelle Heimberg (Svizzera) 295,70 4. Scarlett Mew-Jensen (Gran Bretagna) 294,60 5. Anna Pysmenska (Ucraina) 293,056. Chiara Pellacani (Italia) 291,45 7. Vitaliia Koroleva (Russia) 286,95 8. Inge Jansen (Olanda) ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI NUOTO,, ARTISTICO E FONDO: ITALIA TERZA Grazie per essere rimasti con noi in questa prima parte di. A piùper la gara maschile dalla piattaforma con gli azzurri Andreas Sargent-Eduard. 13.51 ECCO LA CLASSIFICA DEFINITIVA CON LE PRIME DODICI QUALIFICATE ALLA.1. Tina Punzel (Germania) 323,10 2. Emma G. Gullstrand (Svezia) 303,45 3. Michelle Heimberg (Svizzera) 295,70 4. Scarlett Mew-Jensen (Gran Bretagna) 294,60 5. Anna Pysmenska (Ucraina) 293,056. Chiara(Italia) 291,45 7. Vitaliia Koroleva (Russia) 286,95 8. Inge Jansen (Olanda) ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Bertocchi prova la rimonta Pellacani in controllo dopo tre tuffi - #Tuffi… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia inseguono Laugher dopo tre tuffi - #Tuffi #Europei #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Biginelli-Neroni per stupire Marsaglia e Tocci di provano dai 3 metri - #Tuffi… - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Jodoin nona, Batki undicesima dalla piattaforma. Marsaglia-Tocci quarti nel sy… - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Batki e Jodoin Di Maria costrette a rimontare dopo due tuffi -