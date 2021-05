LIVE Moto2, GP Francia in DIRETTA: Bezzecchi insegue la prima fila (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DIRETTA LIVE FP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 15.52 MARCO Bezzecchi in prima fila! Secondo crono per il romagnolo che termina la Q2 alle spalle di Fernandez. prima pole in carriera per lo spagnolo che regala alla KTM il secondo acuto consecutivo in qualifica. 15.51 Attenzione anche a Bezzecchi, mentre Fernandez migliora la pole in 1.50.135. 15.50 Ferandez ad un passo della pole! Solo Roberts sembra in grado di impensierire il rookie spagnolo di KTM. 15.49 Fernandez torna al comando! 1.50.448 è il nuovo riferimento per tutti ad un minuto dalla fine. 15.47 Ancora Roberts! Il portacolori di Italtrans detta il passo con un giro perfetto in 1.51.972. Terzo tempo per ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 15.52 MARCOin! Secondo crono per il romagnolo che termina la Q2 alle spalle di Fernandez.pole in carriera per lo spagnolo che regala alla KTM il secondo acuto consecutivo in qualifica. 15.51 Attenzione anche a, mentre Fernandez migliora la pole in 1.50.135. 15.50 Ferandez ad un passo della pole! Solo Roberts sembra in grado di impensierire il rookie spagnolo di KTM. 15.49 Fernandez torna al comando! 1.50.448 è il nuovo riferimento per tutti ad un minuto dalla fine. 15.47 Ancora Roberts! Il portacolori di Italtrans detta il passo con un giro perfetto in 1.51.972. Terzo tempo per ...

