Lazio, Tare: «Champions non importante. Sul futuro di Inzaghi…» (Di sabato 15 maggio 2021) Igli Tare, ds biancoceleste, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre gara del Derby tra Roma Lazio: le sue parole Il ds biancoceleste Igli Tare è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita del Derby tra Roma e Lazio. Ecco le sue parole: SULLA CORSA Champions – «Non è importante sTare sempre nei top 6, anche perché non è facile vedendo la concorrenza e tutto il cammino che bisognava fare. Per noi sarebbe fondamentale per il nostro cammino di crescita e sTare in Europa conta veramente tanto». SU INZAGHI – «Non penso che il futuro di Inzaghi è legato alla sua permanenza. A fine stagione dobbiamo sederci ad un tavolo col presidente: lui sa cosa ci siamo detti e sa qual è la situazione. Dobbiamo solo vedere cosa ci siamo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Igli, ds biancoceleste, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre gara del Derby tra Roma: le sue parole Il ds biancoceleste Igliè intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita del Derby tra Roma e. Ecco le sue parole: SULLA CORSA– «Non èsempre nei top 6, anche perché non è facile vedendo la concorrenza e tutto il cammino che bisognava fare. Per noi sarebbe fondamentale per il nostro cammino di crescita e sin Europa conta veramente tanto». SU INZAGHI – «Non penso che ildi Inzaghi è legato alla sua permanenza. A fine stagione dobbiamo sederci ad un tavolo col presidente: lui sa cosa ci siamo detti e sa qual è la situazione. Dobbiamo solo vedere cosa ci siamo ...

Advertising

sportface2016 : #RomaLazio Le parole di #Tare prima del #DerbyDellaCapitale - sportli26181512 : Tare: 'Importante restare in Europa. Inzaghi? Ho fiducia...': Il ds della Lazio ha parlato prima del derby con la R… - LALAZIOMIA : Roma-Lazio, Tare nel pre partita: “La differenza la farà chi avrà più fame. Rinnovo Inzaghi? Non l’ho mai messo in… - laziopress : Roma-Lazio, Tare nel pre partita: “La differenza la farà chi avrà più fame. Rinnovo Inzaghi? Non l’ho mai messo in… - forzaroma : #Lazio, #Tare: “Queste partite non si giocano, si vincono” #ASRoma #RomaLazio -